USA og Sør-Korea varsler felles respons på nordkoreansk bruk av atomvåpen

NTB

Washington og Seoul planlegger en koordinert respons om Nord-Korea tar i bruk atomvåpen, sier Det hvite hus.

Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol og USAs president Joe Biden har bedt sine team om å planlegge for en effektiv, koordinert respons på en rekke scenarioer, inkludert nordkoreansk bruk av atomvåpen, sier en talsmann for det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus.

Uttalelsen kommer etter at president Yoon i et intervju sa at de to landene jobber for å gjennomføre felles atomvåpenøvelser, og at USA syntes å være positive til dette.

Biden ble senere spurt om de to landene diskuterte felles atomøvelser, og svarte kun «nei».

Yoons fremste presserådgiver Kim Eun-hye sa i en senere uttalelse at de to landene diskuterer planer om felles atomøvelser og deling av etterretning, som respons på Nord-Koreas atomaktivitet.

Ifølge Kim sa Biden trolig nei fordi journalisten spurte ham om atomøvelser uten mer kontekst.