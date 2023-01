Dansk etterretningsoffiser: Putin kan ha vært medisinpåvirket da han besluttet å invadere Ukraina

Vladimir Putin kan ha lidd av megalomani som følge av bruk av medisiner da han besluttet å invadere Ukraina, hevder dansk etterretningsoffiser.

Det kommer frem i et intervju den danske avisen Berlingske har gjort med sjefen for Russland-analyse i den danske militære etterretningstjenesten Forsvarets Efterretningstjeneste. Kilden vil kun omtales som «Joakim» av sikkerhetsmessige grunner.

Kilden Berlingske har vært i kontakt med er tydelig på at han ikke kan fortelle alt han vet. Ut ifra informasjonen kilden hevder å sitte på, er kildens teori at Russlands president Vladimir Putin lider av kroniske smerter som følge av ulykker, og medisinerer seg. Han er samtidig klar på at Putin sannsynligvis ikke er dødssyk.

Her kan du lese flere saker om Ukraina-krigen

– Tror det påvirket hans avgjørelse

– Vrangforestilling om storhet er en av de mest kjente bivirkningene, hevder etterretningsoffiseren Joakim overfor Berlingske.

Joakim sier ingenting om hvilke medisiner det er snakk om, men han mener det kan hatt en innvirkning på krigen.

– Jeg kan ikke si det sikkert, men jeg tror det påvirket hans avgjørelse da han startet krigen.

Ved flere anledninger har offentligheten fått se bilder og videoer der Putin sitter og samtidig tar et godt tak i bordkanten med hendene. Ifølge Joakim gjør Putin dette for å lindre smerte.

Hevder Putin kan ha vært kreftsyk

I samme intervju ytrer den danske etterretningstjenestemannen ut ifra informasjonen vedkommende påstår å ha tilgang til at han tror Putin led av kreft under opptakten til invasjonen av nabolandet Ukraina. Joakim tror også at medisinering i forbindelse med den spekulative kreftsykdommen kan ha vært med på å påvirke Putin i det han tok avgjørelsen om å invadere.

Etterretningskilden viser til Putins «måneformede» ansikt rundt invasjonsstarten. Ifølge Joakim kan «måneformen» skyldes hormonbehandling.

Mange spekulasjoner

Det har ikke vært mangel på spekulasjoner rundt Putins helse det siste året.

Det har blant annet vært spekulert i at Putin har eller har hatt kreft og Parkinsons, noe Joakim tror ut ifra informasjonen han hevder å ha tilgang til.

Det har også vært spekulert i at Putin har benyttet seg av Botox i ansiktet.

Russiske myndigheter benekter at Putin er syk.