Sinnet øker i Russland etter angrep der mange soldater ble drept

NTB

Russiske nasjonalister og folkevalgte krever straff for militærtopper de mener er ansvarlige for det ukrainske angrepet der minst 63 soldater ble drept.

Opplysningene om at 63 soldater ble drept i nyttårshelgen, kommer fra det russiske forsvaret. Russland har ikke innrømt et så stort tap siden invasjonen i februar.

Fra ukrainsk hold er det hevdet at nesten 400 ble drept, men tallet er ikke bekreftet av andre kilder.

Russiske kritikere mener de store ødeleggelsene skyldes at soldatene ble huset ved siden av et lager med ammunisjon, som landets militære sier ble truffet av fire raketter fra amerikanskproduserte Himars-systemer.

Dette skjedde trass i at offiserer i militæret visste at bygningen var innen ukrainsk rekkevidde, slår kritikerne fast.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

– Kunne ikke brydd seg mindre

Igor Girkin, også kjent som Igor Strelkov, er rasende etter store russiske tapstall etter ukrainske angrep. Les mer Lukk

Igor Girkin, en ultranasjonalistisk russer som tidligere har vært leder for separatistene i Donetsk og som nå er en av de mest profilerte nasjonalistiske militærbloggerne, mener at «hundrevis» ble drept og såret.

– Det som skjedde i Makiivka, er forferdelig, skriver militærbloggeren Achangel Spetznaz Z til sine mer enn 700.000 følgere på Telegram.

– Hvem fikk ideen om å huse et stort antall personell i én bygning, der selv en idiot skjønner at om de blir truffet av artilleri, så blir mange såret eller drept, spør han retorisk. Offiserene «kunne ikke brydd seg mindre», er hans dom.

Rasende folkevalgte

Også russiske folkevalgte raser. Grigorij Karasin, som sitter i utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet, krever ikke bare hevn over Ukraina og landets støttespillere i Nato, men en «streng intern analyse».

Sergej Mironov, som er tidligere leder for føderasjonsrådet og leder for partiet Et rettferdig Russland i Dumaen, reagerer også sterkt.

Han krever at tjenestepersonene som «tillot samlingen av militærpersonell i en ubeskyttet bygning» og alle høytstående tjenestepersoner som ikke sørget for at sikkerheten var god nok, blir stilt for retten.

Ikke-verifiserte bilder viser en stor bygning som er lagt i ruiner der røyk siver opp i luften. I en melding i sosiale medier blir russere bedt om å samle inn klær, medisiner og utstyr til dem som overlevde angrepet.

Noen av de drepte kom fra den sørvestlige Samara-regionen, ifølge regionens guvernør. Han oppfordrer slektninger til å ta kontakt med mobiliseringssentre for informasjon.

Mener Ukraina ble undervurdert

I Moskva retter en lokalpolitiker kritikk mot russiske myndigheter, som han mener har undervurdert sin motstander.

– Ti måneder inne i krigen er det farlig og kriminelt å anse fienden som en idiot som ikke ser noen ting, sier Andrej Medvedev, som er nestleder i Moskvas bystyre.

– Enten er en person av den høyeste verdi – og da må det være straff for dumme tap av personell, slik det er for landssvik – ellers er landet ferdig, skriver han på Telegram.

Et russiskstøttet informasjonssenter i Donetsk sa mandag av det hadde vært 69 ukrainske angrep i regionen, inkludert mot Makiivka.