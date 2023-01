Nasjonalpark i USA stengt som følge av migrantstrøm fra Cuba

NTB

En nasjonalpark i delstaten Florida i USA har stengt på grunn av et økende antall båter med migranter fra Cuba, melder amerikanske myndigheter.

Nasjonalparken Dry Tortugas ligger omtrent 110 kilometer vest fra Floridas sørligste by Key West, og omtrent 160 kilometer nord for Cubas hovedstad Havanna.

– Parken vil midlertidig holde stengt mens politi og helsevesen evaluerer, sørger for og koordinerer transport til Key West for de rundt 300 migrantene som har ankommet parken de siste dagene, heter det i en uttalelse fra USAs nasjonalparkforvalter.

I tillegg til de 300, har 160 migranter ankommet i båter til andre deler av det sørlige Florida i løpet av nyttårshelgen, ifølge politiet.

Cuba står for tiden i sin verste økonomiske krise siden 1990-tallet, og et rekordhøyt antall forlater landet til fordel for USA.