Filmstjernen Jeremy Renner er på intensivavdeling etter snømåkingsulykke

NTB

Den amerikanske skuespilleren Jeremy Renner pådro seg kraftige skader i brystet da han ryddet snø i helgen, og er innlagt på intensivavdeling på sykehus.

Renner ble operert for skadene mandag, opplyser en representant for skuespilleren. Tilstanden hans er fortsatt kritisk, men stabil. I tillegg til brystskadene har han også pådratt seg beinskader.

– Jeremys familie vil gjerne uttrykke takknemlighet overfor legene og sykepleierne som hjelper ham, i tillegg til nødetatene. De setter også stor pris på støtten fra fansen hans, sier representanten i en uttalelse.

Renner ble skadd i nærheten av hjemmet sitt i Washoe-fylket i delstaten Nevada, nær grensen til California. Området ble rammet av et kraftig snøvær i helgen.

Det er fremdeles ikke kjent hvordan ulykken skjedde, men politiet opplyser at saken er under etterforskning. Renner var den eneste som var involvert i ulykken.

Renner er blant annet kjent for å ha spilt karakteren Hawkeye i Avengers-filmene siden 2011. Han har blitt nominert til en Oscar to ganger, for filmene «The Town» og «The Hurt Locker».