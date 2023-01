Financial Times: EU tilbyr gratis koronavaksiner til Kina

En sykepleier gjør klar en dose koronavaksine på et helsesenter i Nantong i Kina i desember. Foto: Chinatopix via AP / NTB

NTB

EU har tilbudt Kina gratis koronavaksiner for å hjelpe mot smitteutbruddet i kjølvannet av at landets strenge restriksjoner ble opphevet.

Det melder Financial Times.

Tilbudet ble gitt en gang i løpet av de seneste dagene, opplyser kilder til avisen. Initiativet er en del av EUs helsesjef Stella Kyriakides innsats for å få på plass en felles EU-respons på den mulige smittebølgen reisende fra Kina kan føre med seg.

Hun skal også ha tilbudt solidaritet og støtte i form av folkehelseekspertise.

Kina har ennå ikke svart på tilbudet, ifølge avisens kilde.

– For lite dekning

I desember uttalte Verdens helseorganisasjon (WHO) at den daværende vaksinasjonsgraden i Kina var utilstrekkelig. Kina har i stor grad tatt i bruk egenproduserte vaksiner mot koronaviruset, og vestlige vaksiner som bruker såkalt mRNA-teknologi er lite brukt.

De kinesiske vaksinene krever tre doser for å forhindre alvorlig sykdom blant eldre og andre som er særlig sårbare for viruset, og to doser gir bare 50 prosent beskyttelse for de over 60 år, ifølge WHO.

Bare 40 prosent av de over 80 år er fullvaksinerte, anslår organisasjonen.

I EU er derimot 83 prosent av den voksne befolkningen fullvaksinert. EUs medlemsland opplever for tiden et overskudd av koronavaksiner på grunn av langtidskontrakter inngått med leverandører, og det er disse vaksinene som kan sendes til Kina, ifølge Financial Times.

Smittebølge

Smittetallene i Kina begynte å stige i november, og har etter det bare økt på. Landet har den siste tiden skrotet de strenge smitteverntiltakene sine og igjen åpnet for at kinesere kan reise utenlands, noe som har ført til at flere land har innført krav om negativ koronatest for reisende fra Kina.

Ifølge offisielle, men ubekreftede anslag fra Kina, ble 248 millioner kinesere smittet med koronavirus i de tre første ukene i desember.

Det britiske helserisikoselskapet Airfinity mener at så mange som 9.000 mennesker nå dør av koronaviruset per dag i Kina.