For første gang skal en kvinne lede Mexicos høyesterett

NTB

Dommeren Norma Lucía Piña er tatt i ed som den første kvinnelige lederen for Mexicos høyesterett noensinne.

– Juridisk uavhengighet er uunnværlig når det gjelder å løse konflikter mellom ulike statsmakter. Mitt hovedanliggende er å jobbe for å bygge flertall, og å sette min personlige mening til side, sa Piña da hun holdt sin innsettelsestale mandag.

Som høyesterettsjustitiarius er hun også øverste leder for hele landets rettsvesen. Hun regnes ikke som en alliert av president Andrés Manuel López Obrador, og opposisjonen er fornøyd med at nettopp Piña ble valgt.

Lopéz Obrador har fått vedtatt en rekke omstridte forslag i nasjonalforsamlingen, hvorpå de er blitt stanset i rettsvesenet. Han hadde et sterkt ønske om å få en alliert inn som leder for høyesterett, men til tross for å ha lagt press på dommerne, lyktes han ikke. Seks av dem stemte på Piña, mens fem stemte mot.

López Obrador hevdet mandag at rettsvesenet var blitt «kidnappet» og «formørket av penger og økonomisk makt».

Hans tidligere innenriksminister, Olga Cordero, var imidlertid fornøyd.

– Nå er tiden kommet for menneskerettigheter, tiden for kvinner, skriver hun i en melding på Twitter.