IHR: To iranske tenåringer dømt til døden etter protestbølge

To iranske tenåringer på 18 og 19 år er dømt til døden ved henging etter å ha deltatt i protestene mot regimet, ifølge Iran Human Rights (IHR).

Den Oslo-baserte menneskerettsgruppa opplyser at Mehdi Mohammadifard (18) er dømt til døden for å ha satt fyr på en av politiets vaktbuer i Nowshahr i Mazandaran-provinsen.

Dommen falt i provinshovedstaden Sari etter at han ble kjent skyldig i «korrupsjon på jorda» og «fiendskap mot Gud», ifølge IHR.

IHRs leder Mahmood Amiry-Moghaddam sier til nyhetsbyrået AFP at Mohammadifard ser ut til å være den yngste personen som så langt er dømt til døden for å ha deltatt i protestene.

Mandag meldte også nettstedet Mizan, som brukes av det iranske rettsvesenet, at dødsdommen mot en annen demonstrant, Mohammad Boroghani, blir opprettholdt. Han ble i desember dømt til døden for «fiendskap mot Gud» etter at han skal ha såret en politimann med kniv og satt fyr på kontoret til guvernøren i Pakdasht, en by som ligger drøyt 4 mil sørøst for Teheran.

Ifølge IHR er Boroghani 19 år gammel.

– Den islamske republikken, som etter 109 dager ikke har greid å få kontroll over protestene, trenger trusler og henrettelser til fortsatt å overleve, sier Amiry-Moghaddam.

Minst 100 demonstranter risikerer å bli henrettet i Iran etter at de enten er blitt dømt til døden eller tiltalt for lovbrudd som kan gi dødsstraff.

I desember ble to unge menn på 23 år henrettet for vold mot politiet. Ifølge iransk rettsvesen er elleve personer dømt til døden i forbindelse med protestene.