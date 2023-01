Kritikk fra flere hold etter at Russland erkjente stort tap i Donetsk

NTB

Russland har erkjent et sjeldent stort tap i krigen i Ukraina. Minst 63 soldater ble drept da raketter traff en midlertidig militærleir i Donetsk nyttårsaften.

Rakettene rammet landsbyen Makiivka enten rett før eller rett etter midnatt nyttårsaften. Angrepet er bekreftet av den ukrainske generalstaben, som fortsatt jobber med å fastslå hvor mange soldater som ble drept.

Ukrainske styrker skal ha avfyrt rakettene mot en skolebygning der det oppholdt seg et stort antall russiske soldater.

– I et angrep med fire raketter med høyeksplosive sprenglegemer mot en midlertidig leir er 63 russiske soldater blitt drept, skriver forsvarsdepartementet i Moskva i en daglig oppdatering.

Det er svært sjelden at russiske myndigheter erkjenner et så høyt tap blant egne soldater. Ikke siden invasjonen startet 24. februar i fjor, har Russland innrømmet et så stort tap.

Ifølge russiske myndigheter var det amerikanskproduserte Himars-raketter som traff leiren.

– Ødela mye militært utstyr

Den ukrainske generalstaben bekreftet mandag ettermiddag at det ukrainske militæret sto bak angrepet.

I en uttalelse heter det at opptil ti enheter med militært utstyr av ulikt slag ble ødelagt. Det jobbes fortsatt med å fastslå de menneskelige tapene, står det videre.

Tidligere på dagen meldte kommunikasjonsavdelingen til det ukrainske militæret at nesten 400 russiske soldater ble drept i angrepet, men dette tallet er ikke bekreftet av noen andre kilder.

– Lærer ikke

Russiske krigskorrespondenter er blant dem som mener at langt flere soldater ble drept enn hva myndighetene har oppgitt. De mener hundrevis av soldater kan ha blitt drept.

Krigskorrespondentene har de siste månedene fått større gjennomslagskraft i russisk offentlighet. De retter kraftig kritikk mot russiske militære ledere, som de mener ikke har lært av tidligere feil.

Tallene på drepte og sårede er så godt som umulig å få verifisert fra uavhengig hold, og begge parter i konflikten overdriver gjerne motstanderens tap og oppgir lavere tall en de reelle for sine egne.

Ukrainske soldater avfyrer en granat mot russiske stillinger ved Avdijivka i Donetsk andre juledag.

– Ubeskyttet bygning

Flere russiske militærbloggere, journalister og enkelte politikere kritiserer beslutningen om å plassere mange soldater på samme sted uten tilstrekkelig forsvar.

Igor Girkin, også kjent som Igor Strelkov, sier at de fleste soldatene var mobilisert i forbindelse med krigen, og at de var stasjonert i en ubeskyttet bygning som ble nesten helt ødelagt i angrepet. Grunnen skal ha vært at det var lagret ammunisjon i bygningen, og denne skal ha eksplodert i angrepet.

Også Girkin mener at «hundrevis» av soldater ble drept og såret. I et innlegg i sosiale medier skriver han at mange fortsatt ligger fanget i bygningsmassene.

Girkin er en ultranasjonalistisk russer som tidligere har vært leder for separatistene i Donetsk.

Ber om hjelp til overlevende

Enkelte anklager russiske myndigheter for å underdrive dødstallene.

– Kjære Gud, hvem kommer til å tro på tallet 63? Bygningen er blitt fullstendig ødelagt, skriver russiske Nina Vernykh på ett av landets største sosiale medier, VKontakte.

I en melding i sosiale medier blir russere bedt om å samle inn klær, medisiner og utstyr til dem som overlevde angrepet.

– Alt som de mobiliserte hadde, ligger under ruinene, heter det i meldingen.

– Fienden er ikke dum

I Moskva retter en lokalpolitiker kritikk mot russiske myndigheter, som han mener har undervurdert sin motstander.

– Ti måneder inne i krigen er det farlig og kriminelt å anse fienden som en idiot som ikke ser noen ting, sier Andrej Medvedev, som er nestleder i Moskvas bystyre.

I fylket Samara, som ligger over 80 mil sørøst for Moskva, skriver guvernøren Dmitrij Azarov at mange av ofrene kommer fra hans distrikt. For å kunne ta imot henvendelser fra pårørende er det etablert et en egen direktelinje til myndighetene, ifølge Azarov.

– Overdrevne dødstall

Andre mener at dødstallet er betydelig, men ikke så høyt som de verste anslagene.

– Når det gjelder snakket om 500 døde, så er det tullprat, skriver den russiske bloggeren Boris Rozjin, som samtidig bemerker at han ifølge russisk lov ikke kan oppgi noen tapstall.

Han konstaterer samtidig at det er snakk om et «betydelig antall» drepte og sårede. Rozjin går under navnet Colonelcassad og har over 800.000 følgere på Telegram.

Russland gjennomførte flere angrep mot Ukraina både på nyttårsaften og første nyttårsdag. Minst fem personer ble drept og flere titall såret, ifølge ukrainske myndigheter.

Mandag ble Kyiv igjen angrepet med iranskproduserte droner, men ukrainske styrker hevder at de fleste ble skutt ned av luftforsvarssystemer.