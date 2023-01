EU-parlamentets leder vil fjerne den juridiske immuniteten til to representanter

NTB

EU-parlamentets president Roberta Metsola har satt i gang prosessen med å fjerne den juridiske immuniteten til to representanter.

En stor korrupsjonssak som knyttes til Qatar, har slått ned som en politisk bombe i Brussel. Forsamlingens tidligere visepresident Eva Kaili og tre andre sitter fengslet i saken.

EU-parlamentet stanset i desember alt samarbeid med Qatar, som nylig var vertskap for VM i fotball. Landets myndigheter har reagert sterkt på at Qatar kobles til saken og avviser å ha gjort noe galt.

De to medlemmene som Metsola vil fjerne immuniteten til, navngis ikke av EU-parlamentet. Men ifølge kilder som er orientert av belgisk politi, dreier det seg om italienske Andrea Cozzolino og belgiske Marc Tarabella. Begge er knyttet til EU-parlamentets sosialdemokratiske gruppe.

Kastet ut av partier

Tarabella ble suspendert fra det belgiske Sosialistpartiet 13. desember etter at hjemmet hans ble ransaket tre dager før, mens Cozzolino ble suspendert fra Det demokratiske partiet i Italia tre dager senere.

Før de to eventuelt mister immuniteten, skal saken gjennom en lengre prosedyre med avstemninger både i en lukket komité og i plenum. Metsola regner med at den vil være avsluttet innen 13. februar.

Hun har også lagt ut en melding på Twitter om beslutningen. Der fastslår hun at det ikke kommer til å bli noen straffrihet i saken.

Tarabella har via sin advokat sagt at han ikke har gjort noe galt, og at han støtter at immuniteten hans blir opphevet hvis det er nødvendig.

Tiltak

Metsola har tidligere framstilt saken som et angrep på det europeiske demokratiet. Hun har også tatt til orde for at parlamentet må gjøre mer for å hindre denne type korrupsjon.

Det skal blant annet gjøres ved hjelp av bedre beskyttelse av varslere, og ved å forby alle «uoffisielle vennskapsgrupper», blant annet med regjeringer i land utenfor EU.

Det skal også gjennomføres strengere ettersyn med parlamentarikernes økonomiske forhold.

Saken ble kjent da belgisk politi i desember slo til mot flere adresser og beslagla i alt 1,5 millioner euro i kontanter. Det er mistanke om at pengene er mottatt i bytte mot tjenester som fremmer Qatars interesser.

Aksjonen var rettet mot både nåværende parlamentarikere, tidligere parlamentarikere og lobbyister.

Avviser skyld

Greske Eva Kaili har via sin advokat avvist at hun har noe kjennskap til de 150.000 euroene i kontanter som ble funnet i boligen hennes. Også hun fastholder at hun ikke har gjort noe galt.

De tre andre som sitter fengslet, er Kailis kjæreste Francesco Giorgi, som har jobbet som rådgiver i parlamentet, den tidligere italienske EU-parlamentarikeren Pier Antonio Panzeri, samt italienske Niccolo Figa-Talamanca, som leder organisasjonen som er mistenkt for å ha betalt ut pengene til parlamentarikerne. Alle er siktet for medlemskap i en kriminell organisasjon, samt for korrupsjon og hvitvasking av penger.

I Hellas har politiet beslaglagt en av Kailis eiendommer, samt stengt en bankkonto som sto i hennes og kjærestens navn.

Giorgi skal ifølge belgiske medier ha tilstått og gitt flere opplysninger om saken til belgisk politi.