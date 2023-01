Antallet kinesiske flyvninger i Taiwans konrollsone doblet seg i 2022

Hele 1727 kinesiske militærfly fløy inn i den taiwanske kontrollsonen i 2022.

Tallet tilsvarer en dobling av antallet kinesiske militærfly som fløy inn i sonen i 2021 (960) og gjenspeiler spenningen som økte mellom de to landene i 2022.

Militære analytikere sier at Kina utfører flyvningene for å teste Taiwans forsvar, utmatte det aldrende taiwanske flyvåpenet som må rykke ut hver gang et kinesisk fly flyr inn i sonen, og gi uttrykk for misnøye over vestlig støtte til Taiwan, spesielt USA, skriver The Guardian.

– De ønsker å vise frem sin besluttsomhet, sin vilje, sier Lee Hsi-min, Taiwans tidligere generalstabssjef, ifølge den britiske avisa.

Kontrollsonen, en såkalte air defense identification zone (ADIZ), er området der taiwanske myndigheter identifiserer og kontrollerer lufttrafikken av hensyn til nasjonal sikkerhet.

Toppet seg under Pelosi-besøk

Kinesiske militærfly utførte rekordmange tokt i august. De 440 flyvningene skjedde samme måned som den amerikanske politikeren Nancy Pelosi besøkte Taiwan.

Besøket ble sett på som svært kontroversielt fra Kinas side siden Kina mener Taiwan er en del av Fastlands-Kina. Pelosi er den høyest rangerte amerikanske politikeren som har besøkt øynasjonen på 25 år.

Som svar på besøket satte Kina i gang en enorm militærøvelse rundt Taiwan.

– En evig beredskapstilstand

– De mer og mer hyppige flyvningene er bekymrende og tvinger den taiwanske siden til å være i en evig beredskapstilstand for å sikre at PLA (Det kinesiske militæret, journ.anm) ikke bruker flyvningene som dekning for et angrep mot Taiwan, opplyser militæranalytikeren J. Michael Cole ifølge The Guardian som siterer AFP.

Han legger imidlertid til at en økning i antallet kinesiske flyvninger inn i den taiwanske kontrollsonen ikke betyr at Kina er klare til å bruke militær makt. Han påpeker at et invasjonsscenario vil kreve måneder med mobilisering fra kinesisk side.