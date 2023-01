Stoltenberg: Nato må øke våpenproduksjonen

Generalsekretær Jens Stoltenberg sier Nato-landene allerede er i gang med på øke våpenproduksjonen og minner om at ammunisjon og vedlikehold av våpen som er levert til Ukraina er like viktig som nye leveranser. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Krigen i Ukraina og landets økende behov for militært materiell gjør at Nato må øke sin våpenproduksjon, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– For eksempel er det behov for reservedeler og enorme mengder ammunisjon til artilleri. Vi må øke produksjonen, og det er akkurat det medlemslandene er i gang med, sier generalsekretæren i et intervju med BCC.

Det er minst like viktig å vedlikeholde de våpensystemene som allerede er levert til Ukraina, som det er å levere flere våpen, påpeker Stoltenberg. Han gjentar også at Nato må være innstilt på å hjelpe Ukraina på lang sikt.

– Vi har sett at Russland ikke viser noen tegn til å ville gi opp målet om å ta full kontroll over Ukraina. De ukrainske styrkene hadde fremdrift i flere måneder, men vi vet at Russland har mobilisert mange flere soldater, og mange av dem får opplæring nå, sier Nato-sjefen.

– Alt dette tyder på at de er beredt på å fortsette krigen og muligens starte en ny offensiv.

Stoltenberg minner også om at krigen trolig slutter ved forhandlingsbordet, men at utfallet av forhandlingene vil avhenge av hvor sterkt Ukraina står på slagmarken. Han understreker at det er opp til ledelsen i Kyiv å fastsette betingelsene for eventuelle forhandlinger.