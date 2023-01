Utlendinger flest får ikke lenger kjøpe boliger i Canada

Fra og med nyttår får ikke lenger utlendinger flest lov til å kjøpe boliger i Canada, med mål om at flere boliger skal bli tilgjengelige for canadierne. Her fra Toronto. Foto: Tijana Martin / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

Fra og med nyttår får ikke lenger utlendinger flest lov til å kjøpe boliger i Canada. Mål er at flere boliger skal bli tilgjengelige for canadierne.

Den nye loven har unntak for enkeltpersoner som for eksempel er flyktninger, eller fastboende som ikke er statsborgere. Forbudet gjelder også bare for byboliger, og ikke for fritidseiendommer.

Loven skal i første omgang gjelde i to år, og ble foreslått av statsminister Justin Trudeau under valgkampen i 2021 da skyhøye priser gjorde boligkjøp umulig for mange canadiere. Partiet hans viste til at velstående selskaper og utenlandske investorers boligoppkjøp førte til at en rekke eiendommer sto tomme mens prisene ble presset opp.

– Boliger er for mennesker, ikke investorer, uttalte partiet.

Ifølge nasjonal statistikk eier utenlandske kjøpere mindre enn 5 prosent av boligene i Canada, så eksperter er usikre på om loven vil ha noen effekt.