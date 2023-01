Flyplassen i Damaskus ute av drift etter israelsk luftangrep

Den internasjonale flyplassen i Syrias hovedstad Damaskus er ute av drift etter et israelsk luftangrep. Her fra forrige gang flyplassen var ute av drift i juni 2022. Arkivfoto: SANA via AP / NTB

NTB

Den internasjonale flyplassen i Syrias hovedstad Damaskus er ute av drift etter et israelsk luftangrep, ifølge den syriske hæren.

Ifølge en uttalelse fra den syriske hæren ble to militære drept i angrepet, som også førte til noe materiell skade.

Angrepet skjedde rundt klokken 2 lokal tid, da en rekke raketter ble avfyrt mot flyplassen og området rundt, opplyser hæren til det statlige nyhetsbyrået Sana.

Den israelske hæren har ikke kommentert angrepet. Ifølge regionale etterretningskilder var angrepet rettet mot Iran-tilknyttede mål.

– Fire drepte

Ifølge den Storbritannia-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) rammet angrepet flyplassen samt et våpenlager sør i Damaskus. De melder også om fire drepte, ikke to, slik hæren melder.

– Fire stridende, inkludert to syriske soldater, ble drept i det israelske angrepet, sier SOHR-sjef Rami Abdulrahman til AFP.

Det er andre gang på sju måneder at flyplassen i Damaskus blir satt ut av drift etter et luftangrep. I juni i fjor førte et angrep til omfattende skader på infrastrukturen og flere rullebaner, og flyplassen holdt stengt i to uker for reparasjoner.

Flere hundre angrep

Israel har gjentatte ganger angrepet ulike mål i Syria siden borgerkrigen der startet i 2011. Både syriske regjeringsstyrker og iranskstøttede Hizbollah har vært mål for angrep.

Israel kommenterer sjeldent individuelle luftangrep, men har anerkjent at de har gjennomført hundrevis. De sier de er nødvendige for å forhindre at erkefienden Iran får fotfeste i nabolandet.

Iranske myndigheter støtter den syriske lederens Bashar al-Assads regime.