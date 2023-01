En drept og to såret i skyting i Stockholm

Politiet sikrer spor på stedet der en person ble drept og to andre såre i en skyteepisode i Vällingby i Stockholm nyttårsaften. Foto: Fredrik Sandberg / TT / NTB

NTB

En person er død og to såret etter en skyteepisode i Stockholm nyttårsaften, opplyser svensk politi. Dermed er 63 personer skutt og drept i Sverige i 2022.

Tre personer ble fraktet til sykehus med skuddskader etter at det ble løsnet skudd i bydelen Vällingby i den svenske hovedstaden.

En av dem, en mann i 20-årene, døde kort tid etter på sykehuset. Tilstanden skal ikke være livstruende for de to andre, skriver politiet på sin hjemmeside.

En stor politiaksjon pågår lørdag kveld i Vällingby, og politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner.

– Det er for tidlig å si hva som har hendt, men vi har flere ressurser på stedet, sier en pressetalsperson for politiet til nyhetsbyrået TT.

Skuddene ble løsnet utenfor en McDonald's-restaurant i sentrum av Vällingby, en bydel i det nordvestre Stockholm. Ifølge Aftonbladet ble fire personer truffet, og avisen skriver også at gjerningspersonene skjøt opp nyttårsraketter under ugjerningen for å skape forvirring.

Stockholm har vært rammet av flere eksplosjoner og skyteepisoder de siste dagene, og politiet undersøker nå om de har sammenheng med lørdagens hendelse, ifølge Aftonbladet.

Sverige har satt en dyster rekord i 2022. Med lørdagens hendelse har 63 mennesker blitt drept av skytevåpen i landet. Den forrige rekorden lød på 47 skyterelaterte drap i 2020. De aller fleste drapene er gjengrelatert.