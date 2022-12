Ukrainas forsvarsminister Reznikov advarer russere mot Putins krigsplan

– Når du drar for å kjempe en krig hvor du kan dø eller bli krøpling for resten av livet, hva egentlig vil du kjempe for?, spør Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov.

«Du har bare én uke igjen», lyder advarselen til russere som risikerer å bli mobilisert på nyåret.

Ifølge sjefen for ukrainsk forsvarsetterretning har den russiske ledelsen besluttet å starte en ny mobiliseringsbølge fra 5. januar 2023. Årsaker er mangel på soldater ved fronten i Ukraina.

De russiske tapene er svært store, og mange russiske soldater sendes hjem til sine kjære i kiste.

Ved enkelte frontavsnitt snakkes det om «kjøttkverna», det vil si at mobiliserte russere uten kamperfaring og minimal opplæring, blir sendt rett inn i de dødelige trefningene hvor de har få sjanser til å overleve.

– Jeg vet med sikkerhet at du har omtrent en uke på deg

Dette bildet, tatt 20. oktober 2022, viser Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu som inspiserer utstyr mens de møter soldater under et besøk ved et militært treningssenter i det vestlige militærdistriktet for mobiliserte reservister, utenfor byen Ryazan. Les mer Lukk

Det er på denne bakgrunn Ukrainas forsvarsminister henvender seg direkte til russiske statsborgere som risikerer å bli innkalt til militærtjeneste i svært nær fremtid.

– Først av alt gjelder dette innbyggere i store russiske byer. Jeg vet med sikkerhet at du har omtrent en uke på deg når det i det minste er noe valg igjen. I begynnelsen av januar vil russiske myndigheter stenge grensene for menn, deretter erklære krigslov og starte en ny mobiliseringsbølge, sier Oleksii Reznikov, skriver Ukrainas Pravda.

– En krig hvor du kan dø eller bli krøpling for resten av livet

Ifølge forsvarsministeren vil også grensene til Belarus bli stengt i løpet av kort tid.

– Når du drar for å kjempe en krig hvor du kan dø eller bli krøpling for resten av livet, hva vil du egentlig kjempe for?, spør Reznikov.

Han viser til at titusenvis av straffedømte nå rekrutteres inn i det private militærselskap Wagner Gruppen, som er beryktet for å henrette desertører i egne rekker.

Forsvarsministeren sier videre at det er i Russlands interesse å avslutte denne krigen så snart som mulig.

– Du vil bli sendt til å dø bare for det

– De menneskene som startet denne blodige massakren, som har begått fryktelige krigsforbrytelser, forteller deg nå at du trenger å forene og forsvare Russland. Fordi det er fiender overalt. Hele planen deres er å forlenge krigen, å drepe så mange mennesker som mulig og kjøre situasjonen inn i en blindvei. Du vil bli sendt til å dø bare for det, tordner Ukrainas forsvarstopp.

Oleksii Reznikov avslutter med å be alle russere tenke over at Russland indirekte vil måtte betale for krigen som har blitt satt i gang av landets nåværende ledere.

– Russland vil bli tvunget til å kompensere for skaden påført Ukraina i flere generasjoner, advarer han potensielle soldater i nabolandet.