Tankesmie: Russland trapper opp dronekrigen

Russland har intensivert droneangrepene mot Ukraina, mener den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW). Avbildet er det Ukraina hevder er iranske kamikazedroner som de har skutt ned under krigen.

NTB

Russland har intensivert droneangrepene mot Ukraina, mener den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW).