Nord-Korea har prøveskutt tre raketter

NTB

Nord-Korea sendte på årets siste dag opp tre ballistiske raketter i det som var den siste av en lang rekke tester i år. De tre rakettene falt ned i Japanhavet.

Oppskytingene skjedde ved 8-tiden lokal tid. Det dreide seg om ballistiske kortdistanseraketter som ble skutt opp fra provinsen Nord-Hwanghae, like sør for hovedstaden Pyongyang.

De fløy over den østlige delen av Nord-Korea og falt deretter ned i Japanhavet, utenfor Japans økonomiske sone, ifølge opplysninger fra generalstaben i Sør-Korea og den japanske kystvakten.

Rakettene gikk opp i en høyde på rundt 100 kilometer og tilbakela seg en distanse på rundt 350 kilometer, melder det japanske nyhetsbyrået Kyodo, som siterer forsvarsdepartementet i Tokyo.

Det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået KCNA hadde natt til lørdag norsk tid ennå ikke omtalt oppskytingene, men melder at landets leder Kim Jong-un fredag ledet et partimøte for å meisle ut politikk og strategi for 2023.

70 raketter

Ikke medregnet lørdagens test har landet skutt opp rundt 70 ballistiske raketter ved 38 ulike anledninger i år, ifølge Yonhap. Rundt åtte av rakettene skal ha vært interkontinentale ballistiske raketter, en rakettype som kan utstyres med kjernefysisk stridshode og som har nok rekkevidde til å nå mål i USA.

Tidligere denne uken sendte Nord-Korea angivelig fem droner inn i sørkoreansk luftrom, for første gang siden 2017.

Forholdet mellom Nord-Korea og USAs allierte Sør-Korea har blitt vanskeligere etter at konservative Yoon Suk-yeol overtok presidentembetet i Seoul i mai i år. Han har lovet en hardere linje overfor Nord-Korea.

Noen eksperter mener Nord-Korea prøver å perfeksjonere sin våpenteknologi og styrke innflytelsen i fremtidige forhandlinger med USA.

Sanksjoner

Regimet i Pyongyang er underlagt strenge internasjonale sanksjoner på grunn av landets atomvåpenprogram.

Antallet rakettester skjøt fart etter at USA og Sør-Korea i år gjenopptok sine felles militærøvelser i full skala. Øvelsesaktiviteten er primært ment som avskrekking for Nord-Korea.

Nord-Korea har protestert kraftig og uttalt at landets rakettester er svar på militære trusler fra USA.

Ledelsen i Pyongyang protesterte dessuten heftig da Japan tidligere i år vedtok å nesten doble forsvarsbudsjettet til 2 prosent av bruttonasjonalprodukt over en femårsperiode. Den japanske regjeringen fremholdt at dette er del i en ny strategi for å demme opp trusler fra Nord-Korea og en mer pågående utenrikspolitikk fra Kina.

Atomfrykt

Vestlige politikere, eksperter og analytikere har i flere måneder fryktet at Nord-Korea kan komme til å gjennomføre sin første atomvåpentest på flere år og det som kan bli den syvende atomvåpentesten i landets historie.

Det har så langt ikke skjedd, men landets mange rakettester i år har blitt tatt opp i FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet har imidlertid vært handlingslammet ettersom vestlige land ikke har klart å enes med Russland og Kina om reaksjoner mot Nord-Korea.