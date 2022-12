Venezuelas opposisjon oppløser sin midlertidige regjering

Venezuelas president Nicolás Maduro, her på en pressekonferanse i Caracas 30. november, ble av opposisjonen og en rekke land anklaget for urettmessig å ha blitt valgt til president i 2018 på grunn av valgfusk. Foto: Ariana Cubillos / AP / NTB

NTB

Opposisjonen i Venezuela har stemt for å oppløse sin midlertidige regjering som i fire år har vært ledet av Juan Guaidó.

Avstemningen i den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen ble gjort med 72 mot 29 stemmer fredag. Åtte avsto fra å stemme.

Fredagens avstemning var siste runde i forsamlingen etter at den første avstemningsrunden fant sted før jul. Da stemte 72 for å oppløse interimsregjeringen mens 23 stemte for at den burde få forlenget sitt mandat med ett år til.

Representantene i nasjonalforsamlingen ble valgt inn i 2015. Opposisjonen utgjør flertallet i forsamlingen.

Valgfusk-anklager

Sittende president Nicolás Maduro ble sist gjenvalgt i 2018. Men valget var preget av valgfusk, mener opposisjonen. Også USA og en rekke andre land mener det fant sted valgfusk i presidentvalget.

Beskyldningene om valgfusk førte til at nasjonalforsamlingen i januar 2019 utpekte dens leder Juan Guaidó som leder for en interimsregjering. Vedtaket ble da gjort med bakgrunn i det opposisjonen mente var et juridisk korrekt grunnlag i tråd med grunnloven. Guaidós regjering ble anerkjent av over 50 land.

Hensikten var å legge press på Maduro til å gi slipp på makten etter anklagene om at han ikke var rettmessig vinner av presidentvalget.

Maduro styrket

Siden har Maduro konsolidert makten. Han har kontroll over nesten alle institusjoner i landet. Maduro opprettet en egen folkeforsamling som i realiteten har fratatt den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen sitt virke. Nasjonalforsamlingens funksjon er i dag dermed i stor grad bare symbolsk.

Interimsregjeringen fikk kontroll over den venezuelanske statens verdier i USA og som er underlagt sanksjoner for å hindre Maduro fra å ta dem. Det var fredag uklart hva oppløsningen innebærer for opposisjonens kontroll over Venezuelas verdier i utlandet.

Guaidó var svært populær i inn- og utland da han fikk på plass sin interimsregjering. Men etter hvert mistet han oppslutning ettersom opposisjonen ikke har klart å fjerne Maduro fra makten i løpet av årene som er gått.

USA åpner for Maduro-samtaler

Samtidig har Guaidós internasjonale støttespillere, med USA i ledelsen, inntatt et mer nyansert syn på den politiske situasjonen i Venezuela.

En høytstående tjenestemann i Washington uttaler at USA «skal fortsette å støtte Venezuelas demokratiske opposisjon, den demokratisk valgte nasjonalforsamlingen og interimsregjeringen, uansett hvilken form den måtte ta»

Samtidig har president Joe Bidens administrasjon i år sendt delegasjoner til Caracas. Arbeidet har resultert i visse lettelser i USAs sanksjoner mot landets oljeindustri, i bytte mot at Maduros regjering setter seg ned ved forhandlingsbordet med opposisjonen igjen i et nytt forsøk på å løse den mangeårige og fastlåste politiske situasjonen.