Reuters: Andrew Tate varetektsfengslet i 30 dager i Romania

NTB

Den kontroversielle internettpersonligheten Andrew Tate varetektsfengsles i 30 dager i Romania, hvor han mistenkes for menneskehandel og overgrep.

Det har en rumensk domstol avgjort fredag, melder nyhetsbyrået Reuters. De følger med det anmodningen fra påtalemyndigheten i Romania.

Andrew Tate (36) og broren Tristan ble pågrepet torsdag, nord for den rumenske hovedstaden Bucuresti.

De etterforskes for menneskehandel, voldtekt og etablering av en organisert kriminell gruppe. Etterforskningen av Tate-brødrene i Romania har pågått siden april.

Etterforsket siden april

Andrew Tate, som har britisk og amerikansk statsborgerskap, var tidligere profesjonell kickbokser. I senere år er han blitt kjent som en kontroversiell, høyreorientert og selverklært sexistisk internettpersonlighet og influenser. Han skal ha bodd i Romania de siste fem årene.

Så langt er seks kvinnelige ofre identifisert i etterforskningen av brødrene, ifølge påtalemyndigheten.

Voldtektsmistanken dreier seg om at en kvinne i mars i år skal ha blitt tvunget fysisk og psykisk til å gjennomføre seksuelle handlinger ved to anledninger.

Tate-brødrenes advokat bekrefter at de er pågrepet, men selv har de så langt ikke uttalt seg.

– Utsatt for vold

Påtalemyndigheten meldte tidligere i en pressemelding at to briter og to rumenere mistenkes for å ha slått seg sammen i 2021 for å begå menneskehandel i Romania og flere andre land.

De mistenkte hadde planer om menneskehandel også i USA og Storbritannia, ifølge den rumenske etaten Diicot, som har ansvar for etterforskning av organisert kriminalitet og terrorisme.

Ofrene skal ha blitt lokket inn i det de trodde skulle være reelle kjæresteforhold med samboerskap eller ekteskap som mål. Senere ble de kjørt av gårde og plassert i boliger der de ble utsatt for fysisk vold og psykisk utpressing, heter det i pressemeldingen.

Ifølge påtalemyndigheten ble de tvunget til å utføre seksuelle handlinger foran kamera.