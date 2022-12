Stig Fredrikson: – Putins dager er talte

Russlands president Vladimir Putin, forsvarsminister Sergei Shoigu og sjefen for generalstaben for russiske væpnede styrker, Valery Gerasimov, fører tilsyn med Vostok-2022 (Øst-2022) militærøvelsene på Sergeyevsky treningsplass i den fjerne østlige Primorsky-regionen, Russland 6. september 2022.

En av Sveriges mest profilerte reportere gjennom tidende, Stig Fredrikson, tror det bare er et tidsspørsmål før Russlands president er ferdig som leder for det russiske folk.

77-åringen har i flere tiår fulgt den dramatiske utviklingen i det tidligere Sovjetunionen til dagens moderne Russland.

Han har sett store russiske ledere komme og gå. Nå er han ikke i tvil: Vladimir Putin har ikke en sjanse til å komme helskinnet fra krigen i Ukraina, men vil lide en ublid skjebne.

– Jeg tror ikke Putin vil komme ut av denne krigen som president. Og jeg tror heller ikke krigen tar slutt før han har gått av som president. Men jeg kan ikke si når og ikke hvordan. Men Putin kan ikke gi opp, han vil ikke innrømme at han har tapt krigen. Han vil tro at det er mulig å beseire Ukraina, helt til slutten, sier den tidligere SVT-profilen Stig Fredrikson i et lengre intervju med Expressen.

Trodde ikke Putin ville gå til fullskala angrep på Ukraina



Stig Fredrikson startet sin journalistiske karriere i Associated Press i 1969 og gikk videre til Tidningarnas Telegrambyrå i 1970. I årene 1972–1976 var han utenrikskorrespondent i Moskva. I 1979 ble han utenrikssjef i Aktuellt og var der til 1982 da han ble korrespondent i Washington, og senere utenrikskommentator og sjefredaktør for Aktuellt.

Han var ikke blant dem som trodde at Putin ville gå så langt som å angripe nabolandet og broderfolket i Ukraina. Til det var fallhøyden og risikoen altfor stor. I ettertid har dette vist seg å stemme i ettertid. Putins armé har gått på flere ydmykende nederlag, og det brenner nå under føttene på Kremls sterke mann.

Men i stedet for å gi opp, trekke styrkene tilbake, avslutte krigen og inngå fred, mobiliserer Putin stadig flere russere til fronten. Fasiten så langt er titusenvis av døde. De kom aldri levende tilbake, men ofret sine liv for Putins stormannsgalskap.

– Putin har alltid vært en KGB-agent og fungerer fortsatt som en KGB-agent

Idet krigen går inn i sin ellevte måned, tror den erfarne utenriksreporteren at Russlands president styrer bevisst eller ubevisst rett i avgrunnen, og at hans dager trolig er talte.

– Putin har alltid vært en KGB-agent og fungerer fortsatt som en KGB-agent. Han kan bare styre med så mye kontroll som mulig. I mer enn tjue år har han jevnt og trutt styrket både sin egen personlige kontroll over makten i Kreml og FSBs kontroll over samfunnet, over politikk, økonomi, sivilsamfunn, sier Fredrikson. Han tror dagens sikkerhetstjeneste har større makt enn KGB hadde i sovjettiden.

– Blir de kvitt Putin, kan noen komme etter ham som er enda verre

I september utkom boken hans «Sista ordet». Her deler han sine tanker om at han aldri trodde Putin ville beordre en fullskala offensiv invasjonskrig mot Ukraina, midt i Europa i 2022. Nå ser han bare konturene av et konservativt, autoritært og totalitært samfunn som på Sovjetunionens tid.

– De som fortsatt håper på et bedre og mer demokratisk Russland i dag har all grunn til å være pessimistiske. Blir de kvitt Putin, kan noen komme etter ham som er enda verre, advarer Stig Fredrikson.

Han har intervjuet Aleksandr Solsjenitsyn ved flere anledninger. På begynnelsen av 1970-tallet var Fredrikson budbringer mellom Solsjenitsyn og deler av Vesten, og hjalp til med å smugle Aleksandr ut Solsjenitsyns bøker, ifølge Wikipedia.

Fredrikson har nylig skrevet en bok om den fengslede og nå løslatte oligarken Mikhail Khodorkovsky.