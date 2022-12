Ukraina sier droneangrep mot Kyiv ble avverget

NTB

Ukrainske militære sier at samtlige droner som ble avfyrt mot landet natt til fredag, inkludert mot Kyiv, ble skutt ned.

– Fienden angrep med iranskbygde kamikazedroner, sa flyvåpenet i en melding i sosiale medier og la til at 16 droner ble skutt mot landet fra nord og sørøst, og at alle ble tatt ned av luftvernet.

Innbyggerne i byen ble oppfordret til å søke ly da flyalarmen ble utløst.

Et droneangrep er på gang, uttalte Kyiv-regionens guvernør Oleksij Kuleba i meldingstjenesten Telegram like etter klokken 2 lokal tid natt til fredag.

Etter to timer var alarmen over. Ordfører Vitalij Klitsjko sier at sju droner som var rettet mot Kyiv, ble skutt ned. Ingen ble skadd, men rester fra dronene førte til mindre skader sørvest i byen.

Et Reuters-øyenvitne om lag 20 kilometer sør for Kyiv kunne høre flere eksplosjoner og lyden av antiluftskyts.

Angrepet natt til fredag skjedde dagen etter at Russland hadde utført det som omtales som det største luftangrepet siden krigens start i februar. Tre personer ble drept og seks såret, ifølge innenriksdepartementet.

Ukrainas president sier i sin daglige videotale at 54 russiske raketter og 11 droner ble avverget torsdag. Han sier også at det er strømbrudd i de fleste av landets regioner. Situasjonen er spesielt vanskelig i hovedstaden, i Odesa og Kherson og områdene rundt, samt områdene rundt byen Lviv nær landets grense mot Polen, uttalte han.

– Men dette er ikke noe sammenlignet med det som kunne ha skjedd hadde det ikke vært for våre heroiske antiluftskytsstyrker og luftforsvaret, sier presidenten.