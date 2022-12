Myanmars Aung San Suu Kyi dømt til sju nye år i fengsel

Aung San Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati (NLD) vant valget i 2020, men kuppmakerne hevdet at det foregikk omfattende valgfusk. Her er Suu Kyi i 2019. Arkivfoto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi er dømt til ytterligere sju år i fengsel for korrupsjon i den siste saken Myanmars militærjunta har anlagt mot henne.

I den foreløpig siste dommen ble 77-åringen fredag dømt hun til sju års fengsel for fem tilfeller av korrupsjon, ifølge en kilde i det myanmarske rettsvesenet.

Dermed er Suu Kyi idømt til sammen 33 år i fengsel for en rekke påståtte forbrytelser med politisk anstrøk siden militærjuntaen avsatte hennes folkevalgte regjering i februar 2021.

Den 18 måneder lange rettssaken mot Suu Kyi ble avsluttet 2. juledag.

Lukkede domstoler

Suu Kyi er blitt anklaget for alt fra korrupsjon til ulovlig import av walkietalkier. Før fredagens kjennelse var hun dømt til 26 års fengsel etter en rekke sterkt kritiserte rettsprosesser.

Suu Kyi har vært i militærjuntaens varetekt siden kuppnatten. Nobelprisvinneren har selv avvist alle anklager.

Journalister har ikke fått tilgang til rettsmøtene, og advokatene har fått forbud mot å snakke med mediene.

FN-fordømmelse

Rett før jul kom FNs sikkerhetsråd med sin første resolusjon om Myanmar etter kuppet. Her fordømte rådet brudd på menneskerettighetene i landet og ba juntaen løslate Suu Kyi.

Tusenvis av andre prodemokratiske politikere, demonstranter og meningsmotstandere er også pågrepet av juntaen.

Undertrykkelse

Suu Kyi har tidligere sittet innesperret i 15 år, for det meste i husarrest i sitt hjem i Yangon. Hun ble løslatt etter at den daværende militærjuntaen lovet demokratiske reformer.

Kuppet for snart to år siden skjedde like før innsettelsen av den nye nasjonalforsamlingen etter et valg der partiet til Suu Kyi vant overlegent.

Siden har landet igjen vært styrt av generaler, som anklages for enda mer undertrykkelse enn i den forrige perioden de hadde makten.