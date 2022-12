Storbritannia sender mineryddingsutstyr til Ukraina

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace sender utstyr for minerydding ti Ukraina. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Storbritannia sender over 1.000 metalldetektorer for å avdekke landminer og 100 utstyrssett for å deaktivere bomber på slagmarken i Ukraina.