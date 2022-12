Putin signerer lov som gir livstid for sabotasje

NTB

Russlands president Vladimir Putin har signert en ny lov som innebærer at sabotasje kan straffes med livsvarig fengsel.

Straffen skal ikke bare kunnes gis til personer som er kjent skyldige i å ha utført sabotasje, men også til personer som har finansiert eller planlagt en slik handling.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina, har det vært en rekke angrep mot militære rekrutteringssentre, samt mot infrastruktur i Russland.

Angrepene ble trappet opp etter Putins massemobilisering. Fram til november hadde over 75 offentlige bygninger blitt utsatt for angrep.

Sivile borgerrettsorganisasjoner mener at ordlyden i den nye loven er så vag og kan tolkes på så ulike måter at den gir myndighetene et stort handlingsrom til å forfølge personer som er imot Kremls politikk.

De siste månedene har mange som har kritisert krigen, blitt dømt til lange fengselsstraffer for å ha vanæret den russiske hæren.