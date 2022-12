USA melder om nestenulykke mellom kinesisk og amerikansk militærfly

En F-16 Fighting Falcon, fra 510th Fighter Squadron, Aviano Air Base, Italia, fyller drivstoff fra en KC-135 Stratotanker under et Combat Air Patrol-oppdrag. U.S. Air Force/Foto av Jeffrey Allen REUTERS Les mer Lukk

NTB

Det amerikanske militæret opplyser at et kinesisk militærfly i forrige uke var nær ved å kollidere med et amerikansk militærfly over Sør-Kinahavet.