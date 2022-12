13 tunisiske dommere risikerer å bli tiltalt for terror

NTB

Tunisisk påtalemyndighet har bedt landets øverste juridiske råd om å frata 13 dommere deres immunitet mot rettsforfølgelse slik at de kan tiltales for terror.

Det opplyser dommernes forsvarer Ayachi Hammami. Han kaller saken «helt og holdent politisk».

For sju måneder siden sparket landets stadig mer autoritære president Kais Saied 57 dommere. Begrunnelsen var anklager om at de var korrupte og hadde hindret etterforskning av to venstreorienterte politikere i 2013.

49 av dommerne ble gjeninnsatt i august, blant dem de 13 som nå risikerer å bli stilt for retten for «terror».

Dommerne er ventet å måtte møte foran landets øverste juridiske råd (CMS) 24. januar, ifølge Hammami.

Kais Saied har somTunisias president ført landet i sterk autoritær retning. I juli 2021 sparket han regjeringen, stanset arbeidet i nasjonalforsamlingen og sørget for å lamme det skjøre demokratiet som ble innført i kjølvannet av den arabiske våren.

I februar oppløste han et tidligere juridisk organ og erstattet det med CSM, der alle medlemmene er håndplukket av ham selv.

Human Rights Watch og Amnesty International mener at behandlingen av dommerne er et direkte angrep på landets rettsorden.

Som en reaksjon på saken gikk tunisiske advokater til streik i én måned.