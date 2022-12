USA vil kreve negativ coronatest for reisende fra Kina

NTB

USA og flere andre land innfører krav om en negativ coronatest for reisende fra Kina. En svensk ekspert mener at tiltaket er overdrevent.

USA kunngjorde onsdag at kravet blir innført 5. januar, og at det skal gjelde for alle over 2 år som kommer med fly fra Kina.

Dermed slutter amerikanerne seg til lignende coronatiltak innført av India, Italia, Japan og Taiwan i kjølvannet av Kinas gjenåpning.

Det amerikanske kravet er at alle flypassasjerer fra Kina må fremvise en negativ coronatest som ikke er mer enn to dager gammel, før avreise fra Kina, Hongkong eller Macau.

Samtidig opplyser det amerikanske folkehelseinstituttet CDC at det fortsatt blir anbefalt at reisende bruker munnbind, at de følger med på egen helsetilstand og tester seg tre dager etter at de har vært i utlandet.

Bekymring

Den omfattende smittespredningen i verdens mest folkerike land kombinert med manglende oversikt over antall smittetilfeller og dødsfall har ført til uro for at nye virusmutasjoner kan spre seg.

Den svenske viruseksperten Björn Olsen er ikke spesielt bekymret. Han mener kravet om en negativ test har lite for seg, og at bekymringen for nye virusvarianter er overdreven.

– Den er berettiget for Kinas del. Men i og med at vi har så mye covid som sirkulerer nå, har jeg vanskelig for å se at det skulle kunne påvirke verdenssituasjonen på dramatisk vis. Det tror jeg ikke, sier Olsen, som er overlege og professor i infeksjonssykdommer ved Uppsala universitet.

– Ingen ny rakettvariant

Han ser det som lite sannsynlig at det skulle dukke opp en ny variant av coronaviruset som gjør betydelig mer skade enn dem som er i omløp i dag.

– Det kan ikke bli noe særlig annerledes egentlig, det blir nok variasjoner over samme tema. Jeg tror ikke det kommer til å dukke opp noen rakettvariant fra Kina, sier han til nyhetsbyrået TT.

Samtidig mener han at det både er ubegripelig og et problem at Kina ikke deler mer informasjon om smitteutviklingen og om viruset.

– En dråpe i havet

Men at grensekontroll og mer testing av reisende fra øst skulle gjøre noen nytte, tror han ikke noe på.

– Jeg tror ikke det er noen vits. Det hadde vært annerledes hvis det hadde vært våren 2020, som en måte å holde oversikt over situasjonen, men nå, når covid har sirkulert i befolkningen i en såpass høy grad, så har jeg vanskelig for å se at det vil tilføre noe ekstra, sier han.

Han mener at de coronasmittede kineserne som eventuelt kommer, er en dråpe i havet i dagens smittesituasjon.

– Lurt å følge med

Ali Mirazimi, professor og vaksineforsker ved Karolinska Institutet mener at det er god grunn til å følge ekstra nøye med på den kinesiske smittespredningen ettersom det kan dukke opp «en og annen variant som vi ikke har 100 prosent oversikt over».

– Men nye varianter dukker opp hele tiden, det har ikke med Kina å gjøre, men handler om at vi har så stor spredning, sier han.

Stengte grenser og harde kontroller ved innreise tror heller ikke han noe på.

– Oftest har det ingen som helst nytte, sier han.

Neppe aktuelt for Norge

Det blir neppe aktuelt for Norge å innføre innreisetiltak for folk som kommer reisende fra Kina. Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Det er for tiden større smittespredning internt i Norge enn i mange andre land, og svært få mennesker reiser dessuten fra Kina til Norge sammenlignet med reiseaktiviteten mellom nordiske og europeiske land. Derfor har vi ikke vurdert spesielle tiltak overfor reisende fra Kina i den nåværende situasjonen, sier Nakstad.