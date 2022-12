TASS: Russiske soldater i Ukraina dør i hopetall: Tilbys å fryse ned sæden gratis

I dette utdelingsbildet tatt fra video utgitt av det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste onsdag 28. desember 2022, deltar russiske soldater i øvelser på et uspesifisert sted i Hviterussland. (Det russiske forsvarsdepartementets pressetjeneste via AP)

Russland har et av Europas raskeste synkende folketall. Putins krig mot nabolandet forsterker den negative spiralen.

Den russiske presidenten har sendt titusenvis av russiske menn til slagmarken. Svært mange av dem er allerede døde. Det er dårlig nytt for et land i krise.

I år etter år har Russlands befolkning krympet. Fødselstallene er så lave at de ligger langt under det som må til for å reprodusere befolkningen.

I tillegg opplever Russland en betydelig flukt fra landet. Russere som misliker krigen har allerede rømt fra landet, eller planlegger å gjøre det.

Utvandringen skjøt fart etter at Putin beordret mobilisering av 300.000 russere til en krig som blir stadig mer upopulær også i den russiske befolkningen.

Menn i sin beste alder dør på slagmarken



Med titusenvis av falne soldater i den russiske hæren, har alarmklokkene begynt å ringe i Kreml.

Nå risikerer de at menn i sin beste alder blir kanonføde før de rekker å stifte familie og bidra til at den russiske fødselsstatistikken slutter å synke som en stein.

For å motvirke dette tilbys nå russiske soldater ved fronten å fryse ned sæden så de, dersom de dør, kan la russiske kvinner bære frem deres barn.

– Familiene til de som er innkalt til militærtjeneste, som en del av den delvise mobiliseringen, vil få gratis tilgang til fertilitetsbehandling og lagring av biomateriale i en kryobank, bekrefter Igor Trunov, president i den russiske advokatforeningen, ifølge Tass, melder BBC og CNN.

Pentagon: Minst 100.000 døde eller sårede russiske soldater



Turnov representerer flere russiske par der mannen er mobilisert, og familien har bedt om bistand.

Kun russiske soldater som deltar i krigen mot Ukraina vil være kvalifisert for gratis frysing av sæd og lagring i kryobanker, ifølge advokatforeningen.

Ifølge Pentagon er antall drepte eller sårede russiske soldater i Ukraina-krigen over 100.000, og trolig tilsvarende tapstall på ukrainsk side.