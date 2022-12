Tidligere nazi-sekretær anker betinget fengselsdom

En 97 år gammel tidligere sekretær i en tysk konsentrasjonsleir anker dommen på to års betinget fengsel for å ha medvirket til drap på over 10.000 mennesker.

NTB

En 97 år gammel tidligere sekretær i en tysk konsentrasjonsleir anker dommen på to års betinget fengsel for å ha medvirket til drap på over 10.000 mennesker.

Irmgard Furchner er den første kvinne på flere tiår som er dømt for delaktighet i massedrap under krigen.

Tysk høyesterett vil nå vurdere om lovanvendelsen har vært riktig.

Furchner var kun 18–19 år da hun jobbet i Stutthof konsentrasjonsleir i det da tyskokkuperte Polen, og saken har derfor blitt ført i en såkalt ungdomsdomstol. Under sluttprosedyren argumenterte aktor Maxi Wantzen for at Furchner er skyldig i å ha medvirket til «grusomme og ondsinnede drap» på over 10.000 mennesker fra 1943–45.

I denne perioden tok Furchner diktat og ordnet korrespondansen for leirkommandant Paul Werner Hoppe. Hennes mann var SS-offiser i den samme leiren. Ved domsavsigelsen sa dommer Dominik Gross at ikke noe skjedde i Stutthof uten at tiltalte visst om det og at hun var klar over de ekstreme forholdene som fangene levde under.

Om lag 65.000 mennesker døde i leiren i nærheten av dagens Gdansk, blant dem jøder, polske partisaner og sovjetrussiske krigsfanger.