Den tidligere øverstkommanderende for Russlands bakkestyrker, general Alexei Maslov, er død. Bortgangen omtales som uventet.

Maslov jobbet som spesialrepresentant for militærteknisk samarbeid ved Uralvagonzavodden.

Han har hatt flere av de viktigste vervene i den russiske hæren, blant annet som øverstkommanderende for de russiske bakkestyrkene, og senere som Russlands militærrepresentant til Nato.

Det foreligger ikke flere opplysninger om årsaken til generalens plutselige bortgang.

En av verdens største stridsvogn-fabrikker



Maslov har vært i ledelsen av stridsvognselskapet Uralvagonzavod, som er en av verdens største i sitt slag.

– I en alder av 70 døde Alexei Fedorovich Maslov plutselig i dag på militærsykehuset Burdenko Main Military Hospital i Moskva, heter det i en melding på Telegram-kanalen til Uralvagonzavod, skriver Euroweeklynews.com.

I løpet av sin lange militære karriere mottok han mange priser, inkludert Order of Merit for the Fatherland, II grad.

Putin skal ha planlagt å besøke byen Nizhny Tagil 24. desember, én dag før Maslovs død. Denne turen ble kansellert i siste liten.

Direktør for produksjon av Kalibr kryssermissiler døde



En annen høytstående russiske leder som døde brått i julen, er Alexander Buzakov. Han var generaldirektør for United Shipbuilding Corporation, Admiralty Shipyards, som blant annet produserer bærere til de fryktede Kalibr kryssermissiler. Missilene er brukt under terrorbombingen av sivil og kritisk infrastruktur i Ukraina.

En russisk politiker som tidligere har kritiserte Putins krig i Ukraina, Pavel Antrov, døde under uvanlige omstendigheter på et hotell i Odisha, India, i julen. Det samme skjedde med Vladimir Bidenov. De to var på reise sammen, og døde med bare to dagers mellomrom.

Ble funnet i en blodpøl utenfor hotellet



Antrov døde etter å ha falt fra tredje etasje på hotellet han bodde på. Han ble funnet liggende i en blodpøl utenfor hotellet lørdag 24. desember. Ifølge politiet er det mistanke om selvmord, og at han var deprimert etter vennens plutselige død.

Bidenov ble funnet liggende bevisstløs på rommet sitt torsdag 22. desember og ble erklært død av leger ved distriktssykehuset.

Det har de siste månedene vært en rekke uforklarlige dødsfall blant rike russere, høytstående politikere og profilerte næringslivsledere.