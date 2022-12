FN ber Taliban umiddelbart oppheve begrensninger for kvinner

NTB

Lederen for FNs menneskerettighetsorganisasjon ber Taliban straks omgjøre beslutningen om å nekte kvinner adgang til universiteter og organisasjoner.

FNs høykommissær for flyktninger, Volker Türk, sa tirsdag at beslutningen om å nekte kvinner i å arbeide for ikke-statlige organisasjoner kan få «fryktelige følger».

I forrige uke innførte Taliban et forbud mot kvinnelige studenter, lørdag ble dette fulgt opp med et vedtak om å forby kvinner å jobbe for internasjonale hjelpeorganisasjoner. Dette førte til at fire store organisasjoner midlertidig stanset sin virksomhet i Afghanistan.

– Ikke noe land kan utvikle seg sosialt og økonomisk med halvparten av sin befolkning ekskludert. Disse ufattelige restriksjonene som er innført for kvinner og jenter, vil bare øke lidelsene til alle afghanere, men også utgjøre en risiko ut over Afghanistans grenser, sier Türk i en uttalelse fra hovedkontoret i Genève.