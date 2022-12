Ukraina: Patriot-systemet operativt om mindre enn et halvår

NTB

Det amerikanske luftvernsystemet Patriot kommer til å være operativt i Ukraina på mindre enn et halvt år, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

I et intervju med nyhetsbyrået AP sier ministeren at USA har iverksatt en særskilt plan for å få systemet i drift på kortere tid enn normalt. Han sier også at dette ikke skal gå utover kvaliteten på hvordan systemet brukes.

Vanligvis tar opplæringen i systemet opptil ett år, men det ser ut til at Ukraina kommer til å motta luftvernrakettene tidligere enn som så.

Kuleba nevner ikke nøyaktig hvor lang tid det vil ta før systemet er klart til bruk, men han sier at det vil ta «mye mindre enn seks måneder». Han sier også at opplæringen kommer til å bli gjennomført utenfor Ukraina.

Biden-administrasjonen kunngjorde i forrige uke en ny hjelpepakke til Ukraina på 1,85 milliarder dollar, inkludert luftvernsystemet Patriot.