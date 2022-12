Vladimir Putin har møtt Belarus' president to ganger på ett døgn

NTB

Russlands president Vladimir Putin har i løpet av 24 timer møtt Belarus' president Aleksandr Lukasjenko to ganger for å «sluttføre mange saker».

Det melder det statskontrollerte belarusiske nyhetsbyrået Belta tirsdag.

Møtene fant sted i St. Petersburg mandag kveld og tirsdag morgen.

Russland har samtidig arrangert et uformelt møte i Samveldet av uavhengige stater (SUS), som består av Russland og en rekke tidligere sovjetstater.

– I går diskuterte vi en masse saker, ikke bare over en te, men også sent på kvelden da vi dro hjem. Noen ganger tar det flere år for enkelte stater å diskutere så mange ting i løpet av en så kort periode, skriver Lukasjenko, som takker Putin for at «så mange saker ble avsluttet i går».

Putin skriver på sin side at det er viktig å ta nødvendige beslutninger for «å løse saker på en mer effektiv måte».