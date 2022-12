Enda en båt med rohingyaer har ankommet Indonesia

Indonesisk politi hjelper kvinner og barn ut av et militærkjøretøy som er blitt brukt som transportmiddel til et innkvarteringssenter. Foto: Rahmat Mirza / AP / NTB

NTB

Om lag 185 rohingyaer har ankommet Ache-provinsen i Indonesia etter å ha drevet rundt på havet i ukevis.

Båten ankom mandag, dagen etter at en annen båt med 57 rohingyaer ankom en annen del av provinsen, opplyser politiet og aktivister.

En video som er delt av en lokal innbygger, viser kvinner, menn og barn som ligger på stranden, tydelig utmattet og svake.

– Gruppen består av 83 voksne menn, 70 voksne kvinner og 32 barn, opplyser en talsmann for politiet i Ache.

Mandag opplyste FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) at rundt 180 rohingyaer om bord på en annen båt trolig er døde etter å ha drevet rundt på havet i ukevis.

Rohingyaene er en muslimsk minoritet som blir utsatt for omfattende diskriminering og apartheidlignende behandling i buddhistdominerte Myanmar. Siden 2017 har over 1 million flyktet over grensen til Bangladesh, der de aller fleste fortsatt bor i overfylte leirer.

De siste årene har forholdene i leirene blitt enda verre, samtidig som en militærjunta har overtatt makten i Myanmar, noe som har ført til at flyktningstrømmen fra landet igjen har tatt seg opp.

En del rohingyaer forsøker å komme seg videre til land som Malaysia og Indonesia, og de to siste månedene har minst fem båter satt ut på den farlige reisen, ifølge BBC.

UNCHR har fastslått av seks ganger så mange rohingyaer har forsøkt å ta seg til andre land i båt i år enn hva som var tilfelle i fjor.