Spania med ny likestillingspolitikk for leketøysindustrien

Ei jente leker med en dukke. Slik har man tradisjonelt likt å fremstille «riktig» lek for jenter. I Spania forsøker de nå å bryte ned kjønnsstereotyper og har innført retningslinjer for unngå «kjønnsskjevhet» i markedsføring av leker. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB (modellklarert)

NTB

Spanias venstreorienterte regjering prøver å få slutt på kjønnsstereotypier for landets minste innbyggere. Blått for gutt og rosa for jente skal bort.

Siden 1. desember har det vært på plass etiske retningslinjer for leketøysbutikker og produsenter. Oppfordringen er å unngå «kjønnsskjevhet» når de markedsfører leker. Forbrukerdepartementet har nedfelt retningslinjene.

Regjeringen til sosialisten Pedro Sánchez har tatt en rekke initiativ for å fremme likestilling. Sanchez' regjering har fått gjennom flere tiltak for å få bukt med kjønnsbasert vold og for å fremme kvinners rettigheter. Tidligere i år fremmet regjeringen blant annet et lovforslag om betalt permisjon for kvinner som lider av alvorlige menstruasjonssmerter.

Ingen sanksjoner

I henhold til de nye etiske retningslinjene for leketøysprodusentene kan reklame ikke lenger formidle at et leketøy er for et bestemt kjønn, eller at rosa er for jenter og blått er for gutter.

Den spanske sammenslutningen av leketøysprodusenter (AEFJ), som representerer 90 prosent av industrien i Spania, har undertegnet retningslinjene.

– Det tok et år å utarbeide dem, opplyser Rafael Escudero fra forbrukerdepartementet.

Escudero forteller at de likevel ikke er helt i mål, for retningslinjene inkluderer ikke emballasje, gateannonsering eller kataloger. Ei heller omfattes internasjonale merkevarer av retningslinjene.

– Det er heller ingen sanksjoner for de som ikke overholder reglene, de står bare i fare for å miste omdømme sitt, sier han, og innrømmer dermed at retningslinjene ikke går langt nok. Han mener likevel at det er et skritt i riktig retning.

Jenter med lekepistol, gutter med dukkevogn

Den spanske leketøyskjeden Toy Planet har i flere år alt valgt å følge en kjønnsnøytral strategi i sin markedsføring av eget leketøysmerke.

Når man blar gjennom katalogen deres, finner man bilder av jenter med lekepistoler iført politivest, ei jente som slår på en boksesekk, mens et annet bilde viser en gutt som dytter en dukkevogn.

– Leker spiller en veldig viktig rolle for hvordan vi blir som voksne. Vi ønsker ikke skape fordommer for de yngste, forklarer direktør i Toy Planet, Ignacio Gaspar.

– Dette er viktig hvis vi i framtiden ønsker å få flere menn til å bli jordmødre eller kvinner inn i mekanikeryrket, legger Gaspar til.

Det som førte til at selskapet endret politikk, var kritikken i sosiale medier for ti år siden. Den gangen ble selskapet sterkt kritisert for stereotype framstilling av gutter og jenter.

– Vi begynte derfor å bruke bilder som viste det motsatte: gutter som lekte med dukker, jenter som brukte verktøybenker, forteller han.

Men skiftet førte også til kritikk.

– Folk mente at det ville gjøre gutter mer feminine eller gjøre jenter til gutter, sier han.

Men i dag følger altså flere etter.

Et pedagogisk ansvar

På Madrids største handlegate, Gran Via, yrer det av folk på julehandel. 62 år gamle Julio Cesar Araujo har en klar idé om hva han skal kjøpe til barnebarna.

– For jentene blir det dukker og sånne ting, sier han, men legger også til:

– Hvis du har en jente som vil leke med biler, så kjøper du en bil til henne. Hvis hun vil leke med gutteleker, er det ikke noe i veien for det.

Nathalie Rodriguez (48) er eier av leketøysbutikken Kamtsjatka i Madrid. Butikken selger såkalte pedagogiske, ikke-sexistiske, miljøvennlige og ikkevoldelige leker. Hun mener leketøysselgere har et pedagogisk ansvar.

– Leker i seg selv er ikke sexistiske, men det er måten de oppfattes på av de voksne som designer, lager, selger og markedsfører dem, mener Rodriguez.

Hun sier at forsøker å bryte ned fordommer hos noen av kundene.

– Når en bestefar sier at han ikke vil ha en komfyr til barnebarnet som er en gutt, svarer jeg at det ikke gir noen mening i Spania som har det høyeste antallet internasjonalt anerkjente kokker, sier hun.

– Positivt

Tania San Jose (41) er både lærer og mor. Hun ​​synes det er på tide at regjeringen går inn med noen klare regler.

– Dessverre er det fortsatt leker for gutter og leker for jenter, men i vår generasjon prøver vi å endre på dette, sier hun.

47 år gamle Angela Munoz mener utviklingen i samfunnet er positiv.

– Jeg har kjøpt dukke til sønnen min. Jeg kunne gi ham muligheten til å leke med dukker slik jenter gjør, sier hun og legger til at det er viktig at begge kjønn har samme mulighet til å leke på.