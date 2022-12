Kina oppjusterer økonomisk vekst

NTB

Kina oppjusterer anslaget for veksten i landets bruttonasjonalprodukt for 2021 fra 8,1 prosent til 8,4 prosent.

Det fremkommer i en kunngjøring fra landets statistiske sentralbyrå tirsdag.

Kina reviderer jevnlig landets BNP-tall.

De siste tallene viser at servicenæringen, som står for 53 prosent av Kinas BNP, var 8,5 prosent større i 2021 enn året før. Det opprinnelige estimatet gikk ut på en vekst på 8,2 prosent.

Den nest største sektoren, fabrikkindustri og byggenæring, står for 39 prosent av Kinas BNP. Denne sektoren vokste 8,7 prosent i 2021, ifølge det nye anslaget, en oppgang fra det opprinnelige estimatet som var på 8,2 prosent.

I de første. ni månedene av inneværende år vokste verdens nest største økonomi med 3 prosent.

Verdensbanken har nedjustert sin prognose for Kinas økonomiske vekst for 2022 til 2,7 prosent, langt under det offisielle målet på rundt 5,5 prosent.