Sør-Korea varsler militær dronesatsing

NTB

Sør-Koreas president sier at landet skal opprette en militærenhet med fokus på dronesatsing.

President Yoon Suk-yeols uttalelse kommer etter at fem nordkoreanske droner krenket sørkoreansk luftrom mandag.

Sør-Korea sendte opp kampfly og helikoptre for å forsøke å skyte ned dronene.

Yoon kritiserer sin egen hærs beredskap etter grensekrenkingen. Han sier at hendelsen viser manglende trening og kampberedskap, til tross for at det også tidligere har funnet sted slike grensekrenkinger.

Også i 2017 tok nordkoreanske droner seg inn i sørkoreansk luftrom.

Etter mandagens dronehendelse uttalte professor Yang Moon-jin ved Universitetet for nordkoreanske studier i Seoul at dronene trolig ble sendt ut for å spionere.

– Tatt i betraktning Nord-Koreas dårlige nivå i droneutvikling, er det usannsynlig at de er i stand til å utføre droneangrep slik de brukes i moderne krigføring, sa han til AFP.