Zelenskyj: 9 millioner ukrainere uten strøm

En kvinne spaserer over Sofia-plassen i Kyiv, utstyrt med lommelykt, under et strømbrudd 14. desember. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

NTB

Rundt ni millioner personer i Ukraina har fortsatt ikke fått tilbake tilgangen på elektrisitet, ifølge president Volodymyr Zelenskyj.

– Men antallet og varigheten på strømbruddene reduseres jevnt og trutt, sier Zelenskyj i sin daglige videotale.

Han viser til at elektrisitetsnettet fortsatt er under reparasjon etter å ha blitt utsatt for store ødeleggelser i russiske angrep. Elektrisitetsforsyningen er fremdeles mangelfull, uttaler presidenten.

Han sier at myndighetene legger planer, ikke bare for vintermånedene, men for neste år, etter møter i regjeringen om energi- og infrastruktursituasjonen.

Zelenskyj advarer om at Russland kan komme til å angripe Ukrainas strømnett igjen.

– Luftforsvaret forbereder seg, staten forbereder seg, og alle må forberede seg, sier han.