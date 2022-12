Paris-mistenkt møter i retten

NTB

69-åringen som mistenkes for å ha skutt og drept tre kurdere i Paris lille julaften, blir i dag framstilt for varetektsfengsling.

Mannen, som franske medier har identifisert som William M., har ifølge politiet erkjent å ha «et patologisk hat» mot utlendinger.

Han er tidligere dømt for rasistisk motivert vold og brudd på våpenloven.

I desember i fjor angrep han to personer med kniv i en leir for migranter i Paris, men denne saken er ennå ikke kommet for retten.

Lille julaften mistenkes han for å ha åpnet ild ved et kurdisk kultursenter og en frisørsalong i Paris. Tre kurdere ble drept, blant dem Emine Kara, en av lederne i den kurdiske kvinnebevegelsen i Frankrike.

Ytterligere tre ble såret i skytingen, men ingen av dem fikk livstruende skader.

Den mistenkte 69-åringen ble julaften overført til psykiatrien etter krav fra en lege som konkluderte med at helsetilstanden ikke var forenlig med varetektsfengsling.

Mandag skal mannen møte i retten der en dommer skal ta stilling til om han kan varetektsfengsles.