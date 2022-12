Egeland advarer mot død og lidelse - ber Norge møte Talibans ytterliggående ledere

NTB

Flyktninghjelpens leder Jan Egeland ber Norge ta kontakt med de mest ytterliggående i Taliban for å redde menneskeliv i vinter.

Flyktninghjelpen er en av tre nødhjelpsorganisasjoner som første juledag varslet at de setter arbeidet i Afghanistan på pause. Det skjer etter at Taliban forbød kvinner å jobbe. Det gjorde det umulig å fortsette arbeidet, sier Egeland.

Det er en beslutning som kan føre til at flere liv går tap i vinter, erkjenner Egeland. Afghanistan er i en enorm humanitær krise.

– Det er med fortvilelse at vi tar denne beslutningen fordi situasjonen er så dramatisk i Afghanistan. Millioner av mennesker står på randen av hungersnød, millioner har elendige boforhold, de har ikke vann eller sanitæranlegg og fryser, sier Egeland til NTB.

– Menneskeliv kan gå tapt

Han ber andre nødhjelpsorganisasjoner følge etter og legge ned arbeidet for å få Taliban til å snu.

– Hvilke konsekvenser vil det få hvis dette blir langvarig?

– Hvis Taliban står på dette vedtaket, så vil til og med de organisasjonene som skal prøve å snuble videre bare med mannlige ansatte, også se at hjelpen forringes så dramatisk at menneskeliv går tapt, sier Egeland.

Afghanske kvinner demonstrerer i Kabul etter kvinner ble kastet ut av universitetene rett før jul.

– Det er ingen tvil om at dette kan måles i menneskeliv tapt eller menneskeliv reddet hvis vi lenge må fortsette å slåss mot dette, sier han.

Taliban viser liten vilje til å snu. Talsmann Zabihulla Mujahid freser på Twitter.

– Vi tillater ikke at noen snakker dritt om eller truer oss etter beslutninger tatt av våre ledere under dekke av å være nødhjelp, sier han.

– Umulig

Egeland sier at det for dem er helt umulig å fortsette å drive sitt arbeid i Afghanistan uten de kvinnelige ansatte. Flyktninghjelpen har rundt 1.400 ansatte hjelpearbeidere der, hvorav 470 er kvinner.

Afghanske skolejenter avbildet i et klasserom i Kabul 22. desember, etter at Taliban forbød jenter å gå på skole inntil videre.

– Vi kan ikke operere uten våre kvinnelige ansatte. Det er blant annet umulig å drive direkte hjelp til kvinner og barn, sier Egeland.

– Det andre argumentet for avgjørelsen er det rene prinsippet om at vi ikke noen steder kan akseptere at kvinner utelukkes fra arbeid. Vi setter en livsfarlig presedens hvis vi godtar dette, sier han.

Egeland har en klar oppfordring til norske myndigheter:

– Vår oppfordring er at norske og internasjonale politikere må prøve å få kontakt med de ytterliggående lederne som har tatt disse beslutningene. Det er ikke disse diplomatene som for eksempel kom til Oslo, sier Egeland og viser til Taliban-møtet i Oslo i januar i år.

– Dra til Afghanistan

Han ber norske og internasjonale politikere reise til Afghanistan. Det holder ikke å ha kontakt med Talibans diplomater i Doha, sier han.

Amir Khan Muttaqi og Jan Egeland i Flyktninghjelpen under møtet mellom norske humanitære organisasjoner og representanter fra Taliban på Soria Moria hotell i Oslo i januar.

– De må reise til Afghanistan slik jeg har gjort mange ganger, og snakke med myndighetene direkte.

Egeland påpeker at det er stor humanitær nød i Afghanistan.

– Et flertall av befolkningen er avhengig av humanitærhjelp. Det er et av de land i verden som har størst avhengighet av humanitært arbeid. Når store deler av hjelpen blir stanset midlertidig, så har dette umiddelbare konsekvenser, sier han.