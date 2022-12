71 kinesiske militærfly skal ha deltatt i øvelse rundt Taiwan

NTB

Kina sendte 71 fly på vingene for å delta i militærøvelser rundt Taiwan i julehelgen, ifølge øyas myndigheter.

60 av de 71 militærflyene var kampfly, ifølge forsvarsdepartementet i Taipei.

47 av flyene var innenfor øyas luftforsvarssone, ifølge uttalelsen fra departementet mandag.

Ifølge en oversikt fra det franske nyhetsbyrået AFP dreier det seg i så fall om det tredje høyeste antallet daglige flygninger inn i taiwansk område til nå.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

Kina anser øya som en del av sitt territorium, og motsetter seg enhver form for offisielle kontakter mellom Taiwan og andre land. Norge, FN og det store flertallet av verdens land forholder seg til dette «ett Kina-prinsippet», det vil si at det er bare myndighetene i Beijing som representerer Kina, og at det kun finnes ett Kina.