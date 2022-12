Meldinger om eksplosjoner ved russisk flybase

NTB

Russiske medier meldte natt til mandag om eksplosjoner på flybasen Engels. Basen ligger hundrevis av kilometer fra frontlinjene i Ukraina.

Ved 1.30-tiden natt til mandag norsk tid forelå det ingen offisiell bekreftelse på eksplosjonene, og Reuters har ikke kunnet verifisere meldingene fra uavhengig hold.

Både ukrainske og russiske medier meldte natt til mandag at Engels-basen var rammet av eksplosjoner.

Det ukrainske nyhetsbyrået RBC-Ukraine har oppgitt at det var to eksplosjoner på flybasen.

Det russiske nyhetsnettstedet Baza melder, med henvisning til lokalbefolkning, at flyalarmen ble utløst og at det ble hørt en eksplosjon.

Engels-basen ligger nær byen Saratov, om lag 730 kilometer sørøst for Moskva. Denne basen, samt en annen russisk luftbase, ble 5. desember rammet av angrep som russiske myndigheter mener ble utført av ukrainske droner.

Ukraina har offentlig ikke påtatt seg ansvar for noen angrep i Russland, men landets myndigheter har uttalt at slike hendelser er «karma» for Russlands invasjon av Ukraina.