Minst 30 har mistet livet i juleuværet i USA

NTB

Minst 30 personer har mistet livet i uværet i julen i USA, ifølge en oversikt fra NBC. Søndag måtte millioner søke ly for kulden.

Dødsfallene knyttes til trafikkulykker, ekstrem kulde og andre værrelaterte årsaker.

Med mange som er blitt innesperret i boligene sine av store snømengder, og omfattende strømbrudd flere steder, ventes det at antallet døde kan komme til å stige ytterligere.

Uværet strekker seg fra Rio Grande ved grensen til Mexico i sør, til Canada i nord. Rundt 60 prosent av USAs befolkning bor i områder som er berørt av uværet.

Minst 30 døde

Søndag kveld viste en oversikt fra NBC News at minst 30 mennesker har mistet livet som følge av uværet. CNN melder på sin side om 26 uværsrelaterte dødsfall i USA.

New Yorks guvernør Kathy Hochul sa søndag at tolv dødsfall er bekreftet i delstaten. En stor del av dødsfallene er registrert i og rundt Buffalo, som ligger ved Lake Erie i den vestlige delen av New York, nær grensen til Canada. Der er det innført kjøreforbud på veiene.

Gjennom julehelgen har hundrevis av bilister sittet fast i kjøretøyene sine. Nasjonalgarden har måttet trå til for å redde dem, opplyser fylkesleder Mark Poloncarz i Erie.

– Dette er ikke julen som noen av oss hadde håpet på eller sett for seg. Mine kondolanser går til alle som har mistet sine kjære, skriver Poloncarz på Twitter.

Innesperret i to dager

58 år gamle John Burns, en pensjonist i North Buffalo, sier at han og familien hans var innesperret i huset i 36 timer. Ingen beveget seg utendørs på de to dagene, sier Burns, og legger til at julehelgen har vært preget av ekstrem kulde og store snømengder.

39 år gamle Christina Klaffka, som også bor i North Buffalo, sier at hele nabolaget hennes mistet strømmen lørdag kveld. Søndag morgen var de fortsatt uten elektrisitet. Hun forteller om vind som hørtes ut som orkan, og hun så takstein blåse av den ene naboens hus.

Søndag var over 150.000 strømabonnenter uten elektrisitet i USA, en kraftig nedgang fra 1,8 millioner strømløse lørdag. Over grensen i nord, i provinsene Ontario og Quebec i Canada, var minst 140.000 strømkunder uten elektrisitet søndag.

Føderal hjelp

Uværet har også skapt problemer for flytrafikken. Midt på dagen lokal tid søndag var over 1.700 flygninger innstilt, ifølge FlightAware. På flyplassen i Buffalo ble det søndag målt nesten 120 centimeter snø. Søndag ettermiddag fortsatte snøen å lave ned sør for Buffalo med 5–7 centimeter i timen.

Guvernør Hochul opplyser at hun har kontaktet Det hvite hus om situasjonen, og sier at Biden-administrasjonen støtter hennes anmodning om å erklære juleuværet som nødtilstand i delstaten New York. Det betyr at New York får føderal hjelp.

Selv om New York er hardest rammet, har uværet også tatt liv og ført til personskader andre steder i landet. Siden fredag er minst tre uværsrelaterte dødsfall registrert i Kentucky. Minst fire omkom og flere ble skadd i værrelaterte trafikkulykker i Ohio. Andre dødsfall knyttet til ekstrem kulde og værrelaterte trafikkulykker er registrert i Missouri, Tennessee, Kansas og Colorado.

Julaften mistet fire personer livet i en bussulykke i provinsen British Columbia vest i Canada. Flere titalls ble sendt til sykehus etter ulykken, som skjedde på islagte veier nær Loon Lake.