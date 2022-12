NTB

En buss rullet rundt på en isglatt vei i British Columbia i Canada julaften. Fire døde og mange ble skadd.

Politiet opplyser at 36 personer ble behandlet for skader. Søndag var fortsatt åtte på sykehus, hvorav to var alvorlig skadd.

Det var svært glatt på åstedet og politiet antar at det var det som førte til ulykken.