Leiesoldat-sjef slakter rike russere

Wagner-gruppens Jevgenij Prigozjin tar oppgjør med Vladimir Putin, og krever respekt for sine leiesoldater. Les mer Lukk

NTB

Jevgenij Prigotsjin, Putin-venn og sjef for leiesoldatene i Wagner-gruppen sier at rike russere ikke gjør nok for å støtte krigen.