NTB

Det har vært harde kamper i Bakhmut i Ukraina i juledagene. Samtidig sier en amerikansk tenketank at det ser ut til å roe seg noe ned.

Minst 50 russiske soldater er drept i Bakhmut lørdag og søndag, hevder den ukrainske hæren. Dette tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Bakhmut er en viktig by ved den østlige frontlinjen i Ukraina. Et russisk gjennombrudd her kan gi russerne muligheten til å rykke fram bak de ukrainske linjene. Ukrainske soldater har gjort byen om til en festning.

Den amerikanske tankesmia Institute for the study of war (ISW) skriver i sin siste oppdatering at den russiske offensiven kan ha avtatt. ISW skriver at de russiske styrkene har gjort mindre fremskritt i området i november og desember sammenlignet med oktober.