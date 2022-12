Vladimir Putin beskylder Vesten for å ville rive Russland i stykker

Russlands president Vladimir Putin raser mot vestlige land i et intervju som skal sendes på TV første juledag.

– I kjernen av det hele, har man politikken fra våre geopolitiske motstandere, som prøver å rive i stykker Russland, sier Putin i talen, ifølge AFP.

Han sier Vesten alltid har prøvd seg på «splitt og hersk».

– Vårt mål er noe annet – å forene det russiske folk, sier han.

Videre sier Putin at han er klar for å forhandle og beskylder samtidig Vesten for å stå i veien:

– Vi er klare til å forhandle med alle involverte om akseptable løsninger, men det er opp til dem – det er ikke vi som nekter å forhandle, det er dem, sier han i intervjuet, ifølge The Guardian.

Russland har vedvarende sagt at det er åpent for forhandlinger, men Ukraina og dets allierte mistenker at Putins påstander er et knep for å kjøpe tid etter en rekke russiske nederlag og tilbaketrekninger på slagmarken.