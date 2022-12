Ti døde og mange skadd etter tankbileksplosjon i Sør-Afrika

Ti døde og mange ble skadd da en tankbil eksploderte under en bro i Johannesburg-forstaden Boksburg lørdag morgen. Foto: Hein Kaiser / AP / NTB

NTB

Ti personer døde og rundt 40 andre ble skadd da en tankbil eksploderte et par mil utenfor Johannesburg i Sør-Afrika lørdag morgen.

Et sykehus i nærheten av eksplosjonsstedet fikk også skader, ifølge talsperson William Ntladi i den lokale redningstjenesten. Også flere boliger ligger i nærheten.

Ifølge lokale medier begynte tankbilen, som fraktet flytende petroleumsgass (LPG), å brenne under en bro i byen Boksburg. Det er ikke klart hvordan brannen startet.

– Vi fikk en telefon 7.50 om at en gasstankbil satt fast under en bro. Brannmannskaper ble sendt ut for å slokke brannen, men dessverre eksploderte tankbilen, sier Ntladi.

Av de skadde, var tilstanden lørdag kveld alvorlig for rundt halvparten. For 15 andre beskrives den som alvorlig, men stabil.

På videoer i sosiale medier kan man se en stor ildkule under broen, som tankbilen synes å være for høy til å kjøre under.

Den fraktet 60.000 liter LPG-gass, som særlig brukes i matlaging og til gassovner.