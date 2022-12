Trump-støttede Kari Lake tapte valgrettssak i Arizona

NTB

Republikaneren Kari Lake vant ikke fram i sitt forsøk på å utfordre resultatet av guvernørvalget i Arizona. Lake ble slått av demokratiske Katie Hobbs.

Domstolen i Maricopa fylke fant ingen tydelige og overbevisende beviser på feil eller fusk som ville ha endret utfallet av valget, slik Lake hevdet, skriver dommer Peter Thompson i en kjennelse.

Lake, som er tidligere journalist og TV-anker, tvitret lørdag at hun vil anke kjennelsen for å «gjenreise troen på og ærligheten i våre valg».

Påstander om juks

Etter å ha tapt mot Hobbs med litt over 17.117 stemmer, hevdet Lake at problemer med å skrive ut stemmesedler i Maricopa fylke, Arizonas mest folkerike, skjedde med overlegg for å sikre at hun tapte.

Domstolen kan ikke tolerere spekulasjon og antakelser som det ikke finnes troverdige beviser på, sa Thompson, som også igjen slo fast at Hobbs vant.

Lakes støttespillere pekte på mindre problemer med maskiner som talte stemmene i Maricopa som utslagsgivende for tapet. Fylket rommer delstatshovedstad Arizona, som også er USAs femte mest folkerike.

Valgfunksjonærer har hardnakket insistert på at alle gyldige stemmer ble talt.

Ble sentralt etter 2020-valget

Arizona har vært gjenstand for mye oppmerksomhet siden Joe Biden vant delstaten med knapp margin over Donald Trump i presidentvalget i 2020.

Etterpå påsto Trump-støttespillere at det forekom valgfusk i delstaten, selv om det ble gjort flere etterforskninger som ikke fant noe bevis på dette.

Lake gjorde valgfornektelse til en sentral del av valgkampen sin, og sa at hun ikke ville ha godkjent Bidens seier i delstaten om det var hun som satt som guvernør.

Mange av de republikanske kandidatene som holdt fast ved Trumps falske påstander om valgfusk, tapte valgene de stilte i i november.